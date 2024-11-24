Bisikletli belediye başkan adayına otomobil çarptı! Hastaneye kaldırılan Osman Bülüç'ün durumu ağır
Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç'e otomobil çarptı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülüç'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç, bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çekmişti.
Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada, Bülüç yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Osman Bülüç, sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülüç'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı