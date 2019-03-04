Bitlis'te 31 Mart 2019 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin, il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Bitlis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bitlis merkez : Nesrullah Tanğlay (Cumhur İttifakı)
Tatvan: Mehmet Emin Geylani
Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)
Adilcevaz: Necati Gürsoy
Güroymak: Mehdi Subaşı
Hizan: Arif Taylan
Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Bitlis merkez : Burhan Küsem
Tatvan: Nazım Göçmen
Ahlat: Mazlum Şahin
Adilcevaz: M. Reşit Önal
Güroymak: Şefik Aysoy
Hizan: Süleyman Baştürk
Mutki: Tahir Bakır
Milliyetçi Hareket Partisi
Tatvan: Abdulkerim Akay
Adilcevaz: Ceyhan Batar
Güroymak: Hakan Azbay
Hizan: Eyüp Üste
İYİ Parti
Bitlis merkez : Mehet Piran Aslın
Tatvan: Derviş Ağır
Adilcevaz: Cengiz Uluğ
Güroymak: Güven Öztürk
Hizan: Selehattin Sadak
Mutki: Zübeyir Dalga
Halkların Demokratik Partisi
Bitlis merkez : Faruk İşlek
Tatvan: Habip Yeşiltepe
Ahlat: Seracettin Günbay
Adilcevaz: Nevzat Köstekçi
Güroymak: Hikmet Taşdemir
Hizan: Erkan Çetin
Mutki: İrfan Hülagü
Saadet Partisi
Bitlis merkez : Yaşar Buhan
Tatvan: Yunus Cengiz
Ahlat: Şahabettin Gökbulak
Adilcevaz: Adnan Göksoy
Güroymak: Alican Doğanalp
Hizan: Cezail Aktaş
Mutki: Mustafa Şemsettin Yer
Bağımsız Türkiye Partisi
Bitlis merkez : Bülten Mutluay
Tatvan: Hüseyin Özmen
Güroymak: Gülten Kucum
Mutki: İbrahim Sinan Kökçü
Demokratik Sol Parti
Bitlis merkez : Tuğçe Tekçe
Türkiye Komünist Partisi
Bitlis merkez: Cafer Ömürden Cengiz
Demokrat Parti
Bitlis merkez: Ömer Uygun
Tatvan: Hakan Üzgen
Mutki: Safiyettin Yıldız
Güroymak: Kenan Caf
Büyük Birlik Partisi
Hizan: Ramazan Şimşek
Güroymak: Bülent Aslanhan
Ahlat: Zübeyde Altınkuşak
Bitlis'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Bitlis'te 31 Mart 2019 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin, il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.