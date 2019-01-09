Bitlis'in Ahlat ve Adilcevzaz ilçeleriyle Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde okullar tatil edildi. Mersin Gülnar'da da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.



Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Adilcevaz ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.

Şabanözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi amacıyla bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Orta ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.



Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli buzlanma, don, ayaz ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtilerek, öğrenci ve öğretmenlerin okullara gidiş ve dönüşlerinde sorun yaşamamaları için eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, kamu kurumlarında çalışan gaziler, şehit yakınları, engelliler ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.