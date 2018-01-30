Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki 20 dönümlük alana kurulacak santral için ihale yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 dönümlük alana kurulacak güneş enerjisi santrali için ihale gerçekleştirildi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede artık güneş enerjisi üretimine geçileceğini söyledi.



Proje kapsamında güneş enerjisi panellerinin Nemrut Dağı eteklerinde 20 dönümlük alanda kurulacağını anlatan Aksoy, "Bu konuda 1 milyon dolarlık bir rakamla ihalemizi gerçekleştirdik. Kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde günlük bin kilovat elektrik üretimi yapılabilecek." dedi.



Projenin yüzde 70'inin Kalkınma Bakanlığınca karşılanacağını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yüzde 70'lik oran Tatvan Belediyesine hibe edilecek. Kalan yüzde 30'u ise Tatvan Belediyesinin öz kaynağından karşılanacak. İhalemiz kısa sürede sonuçlanacak. Destek ve katkılarından dolayı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekilimiz Vedat Demiröz'e Tatvan halkı adına teşekkür ediyorum. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."