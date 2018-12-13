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Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar tatil edildi (14 Aralık 2018 kar tatili)

Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar tatil edildi (14 Aralık 2018 kar tatili)

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, çocuklar ise karanlığa aldırmadan sokak lambalarının altında kar topu oynadı.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynamanın keyfini sürdü. Uzun süre dışarıda eğlenen çocuklar daha sonra ebeveynlerinin telkinleriyle evlerine döndü.

İlçede ise kar yağışı halen devam ediyor. 
 

Etiketler; #bitlis
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