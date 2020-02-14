Bitlis'te 13-14 Şubat 2020 okullar tatil mi? Açıklama geldi

Bitlis'te etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde iki, Ahlat ilçesinde ise bir gün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitime ara verildiğini, kamu personeli engelli ve hamilelerin ise idari izinli olacağı belirtildi.

Bitlis'in 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları ve okullara erişimde yaşanabilecek sorunların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda 13 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) yarın eğitime ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BEÜ ise olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği de buzlanma ve çığ olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olunması için uyarıda bulundu.