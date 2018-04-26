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Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen temas arama faaliyetinde bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis
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