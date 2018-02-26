Peskov: Doğu Guta’da teröristler sivil halkı rehine aldı
Peskov: Doğu Guta’da teröristler sivil halkı rehine aldı
Kremlin'in Doğu Guta endişesi
Kremlin'in Doğu Guta endişesi
Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay'ı ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay'ı ziyaret etti
Erdoğan, Macron ile görüştü
Erdoğan, Macron ile görüştü

Bitlis'te eğitime bir gün kar engeli

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te eğitime bir gün kar engeli

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacak

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis #eğitime kar engeli #okullar tatil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.