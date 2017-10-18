Bitlis'te öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 19'u öğrenci 22 kişi yaralandı.
Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Zekeriya Erkek idaresindeki 13 S 0039 plakalı servis aracı, Bitlis-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde, Başhan Köyü Muhtarı İsa Yeşilyurt'un kullandığı 13 AT 900 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Hikmet Önen (54) olay yerinde hayatını kaybetti. 19 öğrenci ile sürücü Yeşilyurt'un da aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Bitlis'te öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 19'u öğrenci 22 kişi yaralandı
Bitlis'te öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 19'u öğrenci 22 kişi yaralandı.
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