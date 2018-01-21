Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde, bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı 14 köy ve 13 mahallede, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın saat 16.00'dan 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak köy ve mahalleler şöyle:



"Hizan'da Otluca, Yurtiçi, Yığınkaya, Çıkçık, İncirli, Dağören, Kolludere köyleri, Güçlü, Karıdaş, Erdoğan, Kayadeler, Çakırkaya, Bakımlı, İkiztaş, Kaymaklı ve Gezer mahalleleri, Tatvan'da ise Sarıdal, Yumrukaya, Suboyu, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş ve Boblesür köyleri ile Yorgalar, Uçankuş, Çörekli ve Dirlik mahalleleri."