Bitlis'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Bitlis'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca dün kent merkezi ile Güroymak, Adilcevaz, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sosyal paylaşım sitelerinde (Facebook ve Youtube), basın ve yayın yoluyla 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslarla ilgili 12 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 şahıs yakalanmış, bu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirilmiştir."