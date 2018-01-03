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Bitlis'te terör operasyonu

- Hizan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde bulunan patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında tespit edilen toprağa gömülü haldeki patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin, cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balga Mahallesi #bitlis #hizan #imha #malzeme #patlayıcı #terör operasyonu
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