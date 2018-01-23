Bitlis'in Tatvan, Ahlat, Güroymak ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Bu kapsamda "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 8 kişiye yönelik Tatvan, Ahlat, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İcra edilen operasyon neticesinde, M.K, S.S.Ö, M.A, S.Ö, M.R.K, N.T, C.T. isimli 7 şahıs yakalanmış, bir şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 740 paket bandrolsüz kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 33 fişek, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam edecektir."