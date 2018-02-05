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Bitlis'te terör operasyonu

Hizan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı, 500 kilogram amonyum nitrat, roketatar antitank mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaağaç köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Arama tarama çalışmalarında el yapımı patlayıcı, yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, roketatar antitank mühimmatı ile yaşam malzemeleri bulundu.

Patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecekleri vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyon #Karaağaç köyü #imha #hizan #el yapımı patlayıcı #bitlis #amonyum nitrat
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