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Bitlis'te terör operasyonu

Hizan ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın Ağılözü ve Horozdere köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ile barınakları imha etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelileri yakalamak maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon kapsamında H.Y, K.Y, Ş.Y, G.Y, M.Y. ve S.Y. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, iki kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 9 şarjör, 7 av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde ise toprağa gömülü vaziyette tespit edilen piknik tüpü ile 200 metre kablo yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü #silah #pkk #piknik tüpü #mühimmat #imha #hizan #bitlis
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