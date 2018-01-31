Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda kent merkezinde dün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Ö.Y., M.C.D., A.D. ve R.D.'yi gözaltına aldı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, örgütsel kitap, dergi ve doküman ele geçirildi.



Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.