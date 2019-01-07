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Bitlis ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? (8 Ocak 2018 Salı)

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde, 8 Ocak Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi

Bitlis ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? (8 Ocak 2018 Salı)

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bitlis
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde, 8 Ocak Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #bitlis
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