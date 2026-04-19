Bitlis'te beton mikseri dereye yuvarlandı: Akıntıya kapılan şoför aranıyor

Bitlis'te Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde trafik kazası meydana geldi. Engin Aras'ın kontrolünü kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın ardından sürücü Aras'ın deredeki akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtildi.

Olayın yetkililere ihbar edilmesinin ardından kaza bölgesine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kurtarma birimleri hızla faaliyete geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akıntıya kapılan sürücü Engin Aras'a ulaşabilmek için derede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara dalgıç polisler de katılırken, ekiplerin bölgedeki arama faaliyetleri devam ediyor.