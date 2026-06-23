Bitlis’te feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı!
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ambulanstaki görevliler dahil toplam 10 kişi yaralandı. Hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının hafif olduğu bildirilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
Kaza anı, Ovakışla Beldesi kavşağında sürücü G.Y.K. yönetimindeki 65 ADD 871 plakalı otomobilin bekleme yaptığı esnada yaşandı.
Otomobilin kavşakta bulunduğu sırada, Adilcevaz istikametinden gelip Tatvan yönüne doğru seyreden B.Ç. idaresindeki 13 AAE 917 plakalı ambulans otomobille çarpıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla destek sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın tablosu olay yerindeki ilk müdahaleler sırasında netleşti. Çarpışma sonucunda, hasta nakil güzergâhında olan ambulansta görevli iki Acil Tıp Teknisyeni ile otomobilde seyahat eden sekiz kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazazedeler, olay yerine intikal eden diğer sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak hızla tedavi altına alındı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, kazanın oluş şekli ve kusur oranlarının belirlenmesi için hukuki süreç de devreye girdi.
Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat doğrultusunda kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.