Bitlis'te feci kaza: Otobüs polis noktasına böyle daldı!

Bitlis'te kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün polis uygulama noktasına ok gibi saplandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Faciadan dönülen olayda 4 polis memuru yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kaza, Bitlis'in Arıcılık mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Van yönüne seyir halinde olan C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı Yeşil Erciş firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı.

KULÜBEDEKİ POLİSLER YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybettiği otobüs, savrularak yol kenarındaki polis uygulama noktasında bulunan kulübeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kulübe içerisinde görevli olan 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memurlarının hastanedeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bitlis
