Bitlis'te feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Bitlis’in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Cevizyatağı köyü mevkisinde meydana geldi. İzzettin Alpcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Meydana gelen kazada; sürücü İzzettin Alpcan (57) ile araçta bulunan Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer 5 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan cenazeleri ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık personeline teslim etti.
Ağır yaralı 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.