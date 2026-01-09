Bitlis'te kuduz alarmı! O köy karantinaya alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köpekten alınan numunenin incelenmesiyle korkutan gerçek ortaya çıktı. Yetkililer, test sonuçlarının ardından köyde kırmızı alarm vererek karantina uygulaması başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bitlis'te kuduz alarmı! O köy karantinaya alındı
Yayınlanma:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde kuduz vakası tespit edildi. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşanan gelişme üzerine yetkililer harekete geçti.

Köyde bulunan bir köpekten şüphe üzerine numune alındı. Laboratuvarda yapılan detaylı incelemeler ve testler sonucunda numunelerde kuduz virüsüne rastlandı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARA YASAK GELDİ

Tespitin yapılmasının ardından Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Kömürlü köyünde karantina uygulamasına gidilmesine karar verdi.

Alınan tedbirler kapsamında, riskin yayılmasını önlemek amacıyla köye canlı hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı.

Uzmanı açıkladı: Buzlu araç camı nasıl temizlenir?Uzmanı açıkladı: Buzlu araç camı nasıl temizlenir?Yaşam
9 Ocak 2026 cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten namaz ve Miraç kandili vurgusu9 Ocak 2026 cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten namaz ve Miraç kandili vurgusuYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bitlis kuduz
Günün Manşetleri
Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
İstanbul'da altın kaçakçılığı operasyonu
Suça sürüklenen çocuklar raporu TBMM’de
Halep’ten Ulusal Kanal’a özel açıklamalar...
Talep gelirse destek veririz
İşte 12. yargı paketi detayları
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi!
Sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı: O öğretmen için karar çıktı Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı: O öğretmen için karar çıktı
Akaryakıta yılın ilk indirimi geliyor! Akaryakıta yılın ilk indirimi geliyor!
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu