Bitlis'te kuduz alarmı! O köy karantinaya alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde kuduz vakası tespit edildi. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşanan gelişme üzerine yetkililer harekete geçti.

Köyde bulunan bir köpekten şüphe üzerine numune alındı. Laboratuvarda yapılan detaylı incelemeler ve testler sonucunda numunelerde kuduz virüsüne rastlandı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARA YASAK GELDİ

Tespitin yapılmasının ardından Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Kömürlü köyünde karantina uygulamasına gidilmesine karar verdi.

Alınan tedbirler kapsamında, riskin yayılmasını önlemek amacıyla köye canlı hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı.