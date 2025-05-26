Bitlis'te otomobil koyun sürüsüne çarptı: 12 hayvan telef oldu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 12 koyun telef oldu.
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Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde meydana gelen kazada, V.O.D. yönetimindeki 35 ND 853 plakalı otomobil, aniden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 12 koyun olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından yola yayılan hayvanlar ve araç enkazı nedeniyle Bitlis-Tatvan kara yolunda trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı