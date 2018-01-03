banner962
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...

Bitlis'te “özel güvenlik bölgesi“ uygulaması

Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Bitlis'te “özel güvenlik bölgesi“ uygulaması

 Bitlis merkez ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar, valilik oluru ile 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2-16 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis #güroymak #hizan #özel güvenlik bölgesi uygulaması #tatvan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası
Sonraki Haber
Kadıköy Belediyesi hakkında suç duyurusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.