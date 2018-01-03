Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Bitlis merkez ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar, valilik oluru ile 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2-16 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.