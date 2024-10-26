Bitlis'te PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bitlis'te PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
Yayınlanma:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, dün kent merkezi ile Ahlat ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adnan Oktar'ın mal varlığı devlete geçtiAdnan Oktar'ın mal varlığı devlete geçtiYurt
bitlis pkk
Günün Manşetleri
Yeni Şafak ve Karar'ın çarpıtma haberine Vatan Partisi'nden yanıt
Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'den İran'a başarısız saldırı girişimi
6 gözaltı
Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili tarih verdi
ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü
Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 kaybetti
Hamas'tan önemli açıklama
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Hamas'tan önemli açıklama Hamas'tan önemli açıklama
Adnan Oktar'ın mal varlığı devlete geçti Adnan Oktar'ın mal varlığı devlete geçti
Konya'da korkunç cinayet! Konya'da korkunç cinayet!
Engin Alan'dan Abdullah Öcalan açıklaması Engin Alan'dan Abdullah Öcalan açıklaması
Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi