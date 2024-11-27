Bitlis'te şiddetli depremler! AFAD'dan açıklama geldi

Bitlis'te gece saatlerinde peşpeşe şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de ve 05.56'da 4,3 büyüklüğünde peşpeşe iki deprem olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk depremin derinliğinin 8,71 kilometre, ikinci depremin derinliğinin ise 10,56 kilometre olduğu ifade edildi.