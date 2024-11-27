Bitlis'te şiddetli depremler! AFAD'dan açıklama geldi
Bitlis'te gece saat 05.50'de ve 05.56'da peşpeşe şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.
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Bitlis'te gece saatlerinde peşpeşe şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de ve 05.56'da 4,3 büyüklüğünde peşpeşe iki deprem olduğu bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk depremin derinliğinin 8,71 kilometre, ikinci depremin derinliğinin ise 10,56 kilometre olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 27, 2024
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) https://t.co/8e39iOo3Dq
27.11.2024, 05:50:07 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 27, 2024
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) https://t.co/okdlUN8JKK
27.11.2024, 05:56:43 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Anadolu Ajansı