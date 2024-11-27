Bitlis'te şiddetli depremler! AFAD'dan açıklama geldi

Bitlis'te gece saat 05.50'de ve 05.56'da peşpeşe şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bitlis'te şiddetli depremler! AFAD'dan açıklama geldi
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Bitlis'te gece saatlerinde peşpeşe şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de ve 05.56'da 4,3 büyüklüğünde peşpeşe iki deprem olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk depremin derinliğinin 8,71 kilometre, ikinci depremin derinliğinin ise 10,56 kilometre olduğu ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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