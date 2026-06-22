Bitlis'te Tatvan-Hizan yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Bitlis'te Tatvan-Hizan yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yayınlanma:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan-Hizan yolunda gerçekleşti.

Seyir halinde olan U.Ö. idaresindeki 06 EUP 248 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen M.C. yönetimindeki 33 F 6936 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.

YARALILAR ARASINDA GÜVENLİK KORUCUSU DA VAR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta can pazarı yaşandı. Lüks araçların darbe aldığı kazada M.Ö., F.T., M.C., S.C. ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen N.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslara alınan 5 yaralı, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Yurt
Bodrum'da restorana ekmek bıçaklı baskın!Bodrum'da restorana ekmek bıçaklı baskın!Yurt
Arjantin, Avusturya'yı Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti: Aynı maçta hem tarihin en iyisi hem de en kötüsü oldu...Arjantin, Avusturya'yı Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti: Aynı maçta hem tarihin en iyisi hem de en kötüsü oldu...Spor
Bitlis trafik kazası bitlis tatvan
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
İstanbul'da anaokulunda çubuklu dayak skandalı!
81 ile suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi
Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı
Önemli açıklamalar
16 ilde milyonluk yasa dışı bahis operasyonu
13 yıl sonra yenilenen fay haritasında korkutan rakam!
Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Uzmanlardan çok ciddi kene ve sivrisinek uyarısı!
"Alevi de biziz Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz"
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! Hava durumu alarmları peşe peşe geldi!
Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları
BİM'den Salı gününe özel dev kampanya! BİM'den Salı gününe özel dev kampanya!
O tuzağa karşı uyardı... İslam Memiş'ten korkutan altın çıkışı O tuzağa karşı uyardı... İslam Memiş'ten korkutan altın çıkışı