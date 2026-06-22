Bitlis'te Tatvan-Hizan yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan-Hizan yolunda gerçekleşti.

Seyir halinde olan U.Ö. idaresindeki 06 EUP 248 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen M.C. yönetimindeki 33 F 6936 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.

YARALILAR ARASINDA GÜVENLİK KORUCUSU DA VAR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta can pazarı yaşandı. Lüks araçların darbe aldığı kazada M.Ö., F.T., M.C., S.C. ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen N.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslara alınan 5 yaralı, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.