Bitlis'te yarın okullar var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde tüm okullar, bazı ilçelerde ise köy okulları ve taşımalı eğitim için eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararını da duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bitlis'te yarın okullar var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Yayınlanma:

Bitlis Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Merkez ilçe, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim-öğretim kapsamındaki okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Bitlis genelinde kar yağışının devam ettiği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin oluştuğu vurgulandı. Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Merkez ilçemiz, Tatvan ilçemiz ve Ahlat ilçemiz de ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır.)”

Kararın 15 Ocak 2026 Perşembe günü için geçerli olduğu bildirildi.

Tokat’ta Gıj Gıj Tepesi’ne giderken kaybolan 3 lise öğrencisini AFAD bulduTokat’ta Gıj Gıj Tepesi’ne giderken kaybolan 3 lise öğrencisini AFAD bulduYurt
bitlis okullar tatil
Günün Manşetleri
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
399 milyonluk kamu zararı iddiası!
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Çok Okunanlar
Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek? EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek?
Bitlis'te yarın okullar var mı? Bitlis'te yarın okullar var mı?
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı