Bitlis'te yarın okullar var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Bitlis Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Merkez ilçe, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim-öğretim kapsamındaki okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Bitlis genelinde kar yağışının devam ettiği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin oluştuğu vurgulandı. Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Merkez ilçemiz, Tatvan ilçemiz ve Ahlat ilçemiz de ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır.)”

Kararın 15 Ocak 2026 Perşembe günü için geçerli olduğu bildirildi.