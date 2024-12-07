Bitlis’te zincirleme kaza: 23 araç çarpıştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bitlis’te zincirleme kaza: 23 araç çarpıştı
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Kazanın Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için yol trafiğe kapatılırken çalışmalar sürüyor.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kaza mahalline giderek olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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