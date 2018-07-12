Karaköy'de taksi sürücüsüne silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karaköy Maliye Caddesi'nden 30 Haziran gecesi meydana geldi. İddiaya göre, durakta sırasını bekleyen taksi şoförünün yanına yaklaşan araçtan 3 el ateş açıldı. Minibüs sürücüsü hızla kaçarken saldırıdan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü şikayetçi oldu. Olayı anlatan taksi şoförü Nuri Kaplan "Gece saat 23.00'da durakta duruyordum. İkinci sırada arabanın içinde oturuyordum. Hava sıcak olduğu için camlar kapalı, klima açıktı. İçeride müzik açık olduğu için dışarıyı duymuyordum. Ters yoldan gelen bir araç benim yanımda durdu. Sürücünün camı açıktı. Bana birşeyler söyledi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Arabamın çamını açtım. Anlamadım. Buyurun deyince bana elindeki tabancayı sallayarak 'sıkıntı var' dedi ve küfür etti" dedi.



'UBER OĞLUM UBER GÖSTERECEĞİZ SİZE' DEDİ.



Araçtan inip küfür eden kişinin peşinden gittiğini belirten Kaplan, "Araç sürücüsü gaza basarak uzaklaştı. Giderken de 'Uber oğlum Uber göstereceğiz size' dedi. Ben de peşinden koştum. Trafik ışıklarında trafik sıkışınca durdu. Aracın kapıları kapalıydı. Camdan bana doğru iki el ateş etti. Bir el de yukarıya doğru ateş ederek kaçtı. Hiç tanımadığım, ilk defa gördüğüm bir kişi bana bunları yaptı. Ben de polis merkezine giderek şikayetçi oldum. İstanbul gibi bir yerde hiç tanımadığın kişiye tabanca göstermek, ateş etmek nedir? Nerede yaşıyoruz?" diye konuştu. Taksi sürücüsünün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından plakası tespit edilen saldırganı arıyor.