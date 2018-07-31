Cüzdanınızda hiç paranız olmayabilir. Alışveriş yaparken 50 kuruşunuz çıkmayabilir. Bazen okuldan gelen çocuğunuz için anahtar bırakacak bir kapı ararsınız. O sıkışık anlarda onlar hep köşe başındadır... Mahalle bakkallarının son temsilcileri omuzladıkları yükün yanı sıra, esnaf geleneğinin sıcaklığını ve samimiyetini taşımaya devam ediyor. Bakkallar, komşularından vefa bekliyor.

Ekmek, yumurta, belki de bir kaç atıştırmalık. Dükkan geliri damlaya damlaya birikiyor. Ekmeğini küçük kalemlerden çıkaran esnaflarımız için bakkallık zor zanaat.



Market zincirleri bakkal esnafının işlerini elinden aldı ancak zor günde bakkallar mahalle sakinleri için en güvenilir kapı... Çünkü büyük marketlerde olmayan veresiye ve dayanışma kültürü bakkallarda halen yaşıyor..



Antalya Tahılpazarı’nda 25 yıldır bakkal işleten mahallenin Hatice ablası, iyi günde kötü gününde komşularının yanı başında. Bu güvenin en güzel göstergesi dükkanının bir köşesinde kendisine emanet edilen onlarca anahtar.



Bir de mahalle halkının sevgisi var ki, o da bin bir çeşit- ışıltılı market zincirleri ile kıyaslanmaz.



Sayıları hızla azalsa da, onlar ekmeğin hamurunu sabırla yoğurmaya devam ediyor.



ulusal.com.tr

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