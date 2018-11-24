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Bocce hastaları

Spor yaparak hem zinde kalıyor, hem zamanlarını daha güzel geçiriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "5 yıldızlı" huzurevinde kalan yaşlılar, Bocce (BOÇİ) spor takımını kurdu. Şimdilerde ise maçlara hazırlanıyorlar.

Bocce hastaları

Hem eğleniyor hem spor yapıyorlar.

Onlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi "Zübeyde Hanım Huzurevi" sakinleri... Bocce takımını kurduktan sonra çok şey değişti onlar için.

"Bocce tutkunu" olan yaşlılar, haftada 5 saat oynuyor.

Antrenör Beste Işılak, bu sporun faydalarını anlattı.

Takım önümüzdeki sezon lig maçlarına katılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bocce #zübeyde hanım huzurevi #izmir
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