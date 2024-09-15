Bodrum açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda tespit edilen 3 ayrı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Görevlendirilen ekipler tarafından durdurulan botlarda, 50’si çocuk olmak üzere 102 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ayrıca, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik botta bulunan bir düzensiz göçmen de kurtarıldı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.