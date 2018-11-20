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Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi. 

Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.

Yapılan çalışmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu. 

Kurtarılanlardan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum
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