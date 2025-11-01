Bodrum açıklarında nefes kesen operasyon! Lastik botla kaçan 8 fetö firarisi ve organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 8 şüpheli ile onlara yardım eden 1 organizatör, fiber lastik bir bot kullanarak yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon, Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi'nin Yalıkavak açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun varlığını tespit etmesiyle başladı. Bu bilginin alınması üzerine, bölgeye derhal iki Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, şüpheli durumdaki lastik botu, tam da yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı esnada durdurmayı başardı.

BOTTAN İHRAÇ EDİLMİŞ RÜTBELİ ASKERLER ÇIKTI

Durdurulan botun içerisinde yapılan kontrollerde, 8 şüphelinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu anlaşıldı. Bu şahısların arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubayların da olduğu belirlendi. Bottaki dokuzuncu kişinin ise göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen 9 şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, şüphelilerin yurt dışına kaçmak amacıyla Aydın'ın Didim ilçesinden fiber lastik bota bindikleri tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.