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Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi

Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Bodrum'un Konacık ve Torba mahallelerinde görülen yaban domuzları, sabahın erken saatinde evlerin bulunduğu alanda ve çöp kenarlarında yiyecek aradı.

Vatandaşların verdiği ekmekleri yiyen domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #domuz
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