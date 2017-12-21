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Bodrum'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bodrum'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Toprak ile öldürülen Gizem Olgun'un (25) yakınları, Bodrum Kadın Dayanışma Grubu üyeleri ile tarafların avukatları katıldı.
Sanık Toprak, son sözünün sorulması üzerine "Böyle olmasını istemezdim." dedi. 

Maktulün babası Cenap Olgun ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Olgun ailesinin avukatı Funda Ekin, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin iyi hal indirimi uygulamadan sanığa müebbet hapis cezası verdiğini söyledi.
Ekin, kendi iddiaları yönünden istinaf mahkemesine başvuracaklarını ve sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isteyeceklerini belirtti.
Kızını katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerektiğini savunan baba Olgun da "İsteğimiz, sanığın daha da fazla ceza almasıydı, buna da şükür." diye konuştu.
Bodrum Kadın Dayanışma Platformu Başkanı Figan Erozan ise sanığa daha fazla ceza verilmesini beklediklerini, bundan sonraki süreci de takip edeceklerini dile getirdi.

Olay
Yalıkavak Mahallesi'ndeki mobilya mağazasında çalışan Gizem Olgun, 9 Mart'ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Gizem Olgun'un boşandığı eşi Mert Toprak tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum
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