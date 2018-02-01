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Bodrum'da deniz yaklaşık 10 metre çekildi

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan: "Bunun depremle ilgisi yoktur. Bodrum'un depremi geçen yıl olmuştur. Aynı büyüklükte bir deprem beklentisi içinde değiliz. Bu, depremin işareti değildir. Kaygılanmaya gerek yoktur"

Bodrum'da deniz yaklaşık 10 metre çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi.

Denizdeki çekilme, Gümbet Mahallesi sahil şeridinde gözlemlendi.

Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesi sonucu kayalıklardaki yosunlar gün yüzüne çıktı. Gümbet liman bölgesinde ise bazı kayıklar yan yattı. Vatandaşlar da merakla suyun çekildiği alanı inceledi.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmenin endişe verici olmadığını söyledi.

Denizdeki çekilmenin iki nedenden kaynaklanabildiğini ifade eden Ercan, şunları kaydetti:
"Bu nedenlerden biri deprem olmadan önce göçüntü türü kırıklardır. Bu olayın ardından tsunami dalgası gelir. Diğer bir olay ise bu mevsimde görülen, karadan denize doğru esen rüzgarın deniz ortasında denizi şişirmesidir. O şişirme zamanında da deniz 5-10 metre kıyılardan çekilir. Rüzgar devam ettiği sürede bu şişme de devam eder. Deniz daha sonra hasarsız olarak geri gelir. Bunun depremle ilgisi yoktur.
Bodrum'un depremi geçen yıl olmuştur. Aynı büyüklükte bir deprem beklentisi içinde değiliz. Bu, depremin işareti değildir. Kaygılanmaya gerek yoktur."


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil #muğla #deniz çekilmesi #Deniz #bodrum #ahmet ercan
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