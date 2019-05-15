banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bodrum'da halk plajlarında artık şezlong olmayacak

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'da halk plajlarında artık şezlong olmayacak. Doğal yaşama uyum amacıyla yapılan değişiklikle plajlarda sadece hasır şemsiye kullanılacak.

Bodrum'da halk plajlarında artık şezlong olmayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor.

Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesine başladı. 

Plajlarda bu sezondan itibaren şezlong olmayacak, sadece hasır güneşlikler kullanılacak.

Çalışmaları inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın amacının çevreyi ve doğayı korumak olduğunu söyledi. 

Çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.


ulusal.co.tr

Etiketler; #bodrum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.