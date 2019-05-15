Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'da halk plajlarında artık şezlong olmayacak. Doğal yaşama uyum amacıyla yapılan değişiklikle plajlarda sadece hasır şemsiye kullanılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor.



Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesine başladı.



Plajlarda bu sezondan itibaren şezlong olmayacak, sadece hasır güneşlikler kullanılacak.



Çalışmaları inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın amacının çevreyi ve doğayı korumak olduğunu söyledi.



Çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.





ulusal.co.tr