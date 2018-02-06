Yalnız yaşadığı evinde vücuduna aldığı dört bıçak darbesiyle öldürülen İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin katil zanlısı kardeşlerden birine "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğerine de 25 yıl hapis cezası verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İrlandalı John Edward Donnelly'nin yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan kardeşlerden biri müebbet, diğeri ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mehmet Irmak (28), kardeşi Sinan Irmak (20), maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklardan Sinan Irmak, pişman olduğunu söyledi.

Kendisini korumak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savunan Irmak, "Eylemi tasarlayarak ve planlı şekilde yapmışsam en ağır cezaya razıyım. Böyle bir durum varsa idamıma dahi karar verilebilir. Adalete güveniyorum." dedi.

Sanık Mehmet Irmak ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Haklarında hazırlanan iddianamede azmettirici olarak gözüktüğünü ileri süren Irmak, "Maktul ile kardeşim arasında ne yaşandığını bilmiyorum. Ben odaya girdiğimde maktul ölmüştü. Zaten maktulün üzerinde bana ait hiçbir fiziki bulgu ele geçmedi." iddiasında bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti "kasten öldürme" suçundan Sinan Irmak'a müebbet, ağabeyi Mehmet Irmak'a ise 25 yıl hapis cezası verdi.



Aile karardan memnun

Maktulün ağabeyi Brian Donnelly, adliye çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, polise, yaptığı araştırmalar ve profesyonelliğinden dolayı çok teşekkür ettiklerini söyledi.

İrlanda Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarına, İrlanda Fahri Konsolosu ile konuyla ilgilenen diğer makamlara da teşekkür eden Donnelly, sonuçtan memnun olduklarını ifade etti.

Ailenin avukatı Barış Kaşka da "Sonuçtan ailenin mutlu olduğunu düşünüyoruz. Ailenin Türkiye'deki yetkilere, yargıya teşekkür etmesi bizi memnun etti." dedi.



Olay

Bodrum ilçesinde 3 Haziran 2016'da vatandaşlar, İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin Neyzen Tevfik Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinin kapısında kan görmüş, polis ekiplerince evde yapılan incelemede Donnelly'nin cesedine ulaşılmıştı.

Başlatılan soruşturmada, 80 MOBESE ve 726 iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, olaydan 3 ay sonra 4 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden ikisi serbest kalırken, Mehmet Irmak ve Sinan Irmak tutuklanmıştı.