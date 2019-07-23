Bodrum'da kaçak göçmenlerin içinde olduğu tekne battı. 8 kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı, 1 kişi ise denizde kayboldu. Van'da ise şüpheli olduğu için durdurulan kamyonun kasasından 52 göçmen çıktı.

Umut yolculuğuna çıkan bir tekne daha battı. Denizdeki göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti.Muğla'nın Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.İhbar üzerine ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtardı. Göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan göçmenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Bölgede kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter destek verdi.Van'da ise şüpheli bir kamyon durduruldu, kasasından kaçak göçmenler çıktı.Gürpınar ilçesinde devriye yapan polis, Van-Hakkari kara yolunda S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.Kamyonun kasasına açan ekipler 52 göçmenle karşılaştı.50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklu göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.