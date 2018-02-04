CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Bodrum'da kuvvetli rüzgar

Dalgalar, bazı iş yerlerinin balkonlarına ulaştı

Bodrum'da kuvvetli rüzgar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan keşişleme nedeniyle dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından ilçede düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi 2. Ayak Yarışları da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Bitez Limanı'nda tekne mürettebatı Sercan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın dünden beri etkili olduğunu, 2-3 gün önce çekilen deniz suyunun da yükselmeye başladığını söyledi.

Bazı kayıkların yan yattığı Gümbet'te tekne kaptanı Önder Kaya, "Dün, deniz suyu kıyıdan 5 metre uzaktaydı. Bugün ise su yavaş yavaş gelmeye başladı." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #su çekilmesi #muğla #kuvvetli rüzgar #dalga #bodrum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.