banner999
ASTANA'dan Amerika'ya mesaj
ASTANA'dan Amerika'ya mesaj
Bodrum'da sel
Bodrum'da sel
Albayrak'tan AR-GE mesajı
Albayrak'tan AR-GE mesajı
Okan Kurt 'konkordato' dedi
Okan Kurt 'konkordato' dedi

Bodrum'da kuvvetli sağanak sonucu sel oldu

Muğla'nın bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da kuvvetli sağanak sonucu sel oldu

Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki yaklaşık 10 otomobil su altında kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini de su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı. 

İlçede itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.