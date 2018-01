Bodrum'da, güzel havayı fırsat bilen halk, sahilleri doldurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güzel havayı fırsat bilenler sahile koştu.



Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.



Yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde kara kış hüküm sürerken, güneşin ısıttığı Bodrum'un Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde kimi güzel havada balık tuttu, kimi çocuklarıyla gezip eğlendi.



Ailesiyle sahilde gezen Hülya Wunderlich, Bodrum'da her mevsimin ayrı güzel olduğunu, sahilde çocuklarıyla güneşin tadını çıkardıklarını söyledi.



Sahilde arkadaşıyla güneşlenen Fatma Demir, "Güzel havayı sahile çıkarak değerlendiriyoruz. Bodrum eşsiz bir yer. Biz Bodrum'da yazı yaşıyoruz." dedi.



Nurgül Yıldırım da Bodrum'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Yıldırım, "Yaz aylarında kalabalık olduğu için bu kadar keyif yapamıyoruz. Şu anda her yerde soğuk hava var, biz burada güneşin keyfini sürüyoruz." diye konuştu.