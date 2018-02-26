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Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki günden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarımeydana geldi. 

Bazı mahallelerde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklarda yoğun şekilde su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar su taşkınlarının yaşandığı sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Bodrum-Turgutreis karayolunda oluşan su birikintileri de sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum
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