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Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın yol açtığı su taşkınları sonucu bazı mahallelerde, rögar kapakları açıldı. Yoğun şekilde su birikintilerinin yaşandığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücüler ise trafikte zaman zaman tehlike atlatırken, yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Bodrum-Milas karayolu Kaynar mevkisinde Bedir Almalı yönetimindeki 31 DJ 816 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

Sürücü Almalı ile minibüste yolcu olarak bulunan Tuncel Yorgun yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ambulans #bodrum #muğla #polis #sağanak #trafik kazası #yağış
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