Bodrum ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.



İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde, Salih Deniz B. ve arkadaşı D.İ. ile Çelebi B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Deniz B'nin, pompalı tüfekle Çelebi B'ye ateş ettiği öne sürüldü.



Yaralanan Çelebi B, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



İki şüpheli, olaydan sonra Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Salih Deniz B. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı, D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.