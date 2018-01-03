Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışmada, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.A, Şehit Barış Akay Caddesi'nde yakalandı.



Zanlının kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramada 111 adet sentetik uyuşturucu hap, satışa hazır kilitli poşetlerde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve esrar ele geçirilirken, bu kişinin suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.