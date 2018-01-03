Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.A, Şehit Barış Akay Caddesi'nde yakalandı.
Zanlının kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramada 111 adet sentetik uyuşturucu hap, satışa hazır kilitli poşetlerde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve esrar ele geçirilirken, bu kişinin suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.