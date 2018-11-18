Sağanak yağış Bodrum'da sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Kıyı kesimlerinden deniz kahverengiye döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.



Aralıksız süren yağışlar nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu.



Sokaklarda park halinde bulunan bazı araçlar sele kapıldı. Bazı araçlar da devrildi.



Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar yetkililerden yardım istendi.



Emniyet güçleri, selin sürüklediği araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.



Şiddetli yağışın sebep olduğu çamurlu su yüzünden denizin rengi kahverengiye dönüştü.



İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.



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