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Bodrum'un halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor.

Bodrum'un halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor

Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesine başladı. 

Daha önce plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda bu sezondan itibaren şezlong olmayacağı, sadece hasır güneşliklerin kullanılacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirtti.

"Herkes birbirine ve doğaya saygılı olmalı"
Bundan böyle isteyenin istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacağını vurgulayan Aras, Bodrum'da herkesin birbirine ve doğaya saygılı olması gerektiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #muğla
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